Sachverständiger begeht Gebäude nach verheerender Explosion

Nach der Detonation in einem Mehrfamilienhaus in Essen werden Spuren gesichert. War es ein Unfall, vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung?

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Essen mit einem toten und einem schwer verletzten Menschen hoffen die Ermittler in dem ausgebrannten Gebäude Hinweise auf die Ursache zu finden. Erstmals könne ein Gutachter an diesem Dienstag mit den Brandermittlern das Haus begehen, sagte eine Polizeisprecherin.

Es sollen Spuren gesichert werden, um das Geschehen zu rekonstruieren und die Ursache zu ermitteln. Ein Unfall kommt laut Polizei als Ursache genauso in Betracht wie vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. Auch die Befragung von Zeugen dauere an.

Am Samstagabend war es in der Erdgeschosswohnung, die mit Gas beheizt wurde, zu einer Detonation gekommen. Das Haus und die angrenzende Straße wurden verwüstet. Große Teile des Hauses brannten lichterloh. Eine Bewohnerin sprang aus dem zweiten Stock aus dem Fenster. Sie kam schwer verletzt mit Brandverletzungen in eine Klinik, dort stabilisierte sich ihr Zustand.

Der Bewohner der Erdgeschosswohnung wurde am Sonntag zunächst vermisst. Später stellte sich heraus, dass unter den Trümmern ein toter Mensch lag. Die Identifizierung der Leiche dauere an, hieß es am Dienstag.

