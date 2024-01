Schule in Brandenburg: Neun Kinder mit Vergiftungsanzeichen

Ist ein Gasaustritt die Ursache für die Vergiftung? 25 Kinder sind in der Klasse, einige von ihnen klagen über Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen.

In einer Schule in Ahrensfelde in Brandenburg haben mindestens neun Kinder am Mittwochmorgen Vergiftungsanzeichen gezeigt. Das teilte die Rettungsleitstelle in Eberswalde mit. Demnach soll es sich um Kinder einer Klasse handeln, bei denen die Anzeichen einer Vergiftung zeitgleich aufgetreten sind.

Nach Angaben der Feuerwehr sollen in der Klasse 25 Kinder sein. Ersten Angaben zufolge sollen neun von ihnen Übelkeit und Erbrechen sowie Kopfschmerzen als Symptome gezeigt haben. Die Zahl der neun Kinder, bei denen von einer Vergiftung ausgegangen wird, könne sich noch nach oben verändern, sagte der Sprecher.

Der Grund für die Vergiftungsanzeichen sei noch nicht abschließend geklärt, vorläufigen Angaben nach könnte ein Gasaustritt ursächlich sein. Das Klassenzimmer der betroffenen Kinder wurde geräumt. Etwa 20 Einsatzfahrzeuge waren am Mittwochmorgen vor Ort.

(dpa)