Explosion in Ratinger Hochhaus: Tatverdächtiger festgenommen

Einsatzkräfte wurden in eine Wohnung in ein Ratinger Hochhaus gerufen. Nach einer Explosion gab es mehrere Verletzte. Nun wurde der Wohnungsinhaber festgenommen – und eine Leiche entdeckt.

Bei einer Explosion in einer Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf hat es mehrere Verletzte gegeben. Nach vorläufigen Erkenntnissen seien zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verletzt worden, berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul ( CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Mindestens zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte sollen zumTeil sehr schwer verletzt worden sein, sagte Reul. Es sei nicht auszuschließen, dass einige sich auch in Lebensgefahr befinden.

Explosion und SEK-Einsatz in Ratingen: Wohnung gestürmt und Festnahme

Die Polizei hat die Wohnung mittlerweile gestürmt und den 60 Jahre alten Inhaber festgenommen. Ob er durch die Explosionen oder bei der Festnahme verletzt wurde, können man nicht sagen, erklärte eine Polizeisprecherin vor Ort. In der Wohnungen wurde außerdem eine Leiche gefunden, gab Innenminister Reul bekannt.

Die Lage war auch Stunden nach der Explosion noch unklar. Spezialkräfte und Scharfschützen waren vor Ort. Immer wieder waren Knallgeräusche zu hören, berichtete die dpa. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt.

Mehrere Detonationen: Verletzte nach Explosion in Ratinger Hochhaus

Gegen 11.15 Uhr am Donnerstag war es laut Polizei in einer Wohnung in dem Hochhaus zu einer Explosion gekommen. Reul berichtete, gegen zehn Uhr morgens habe die Wohnungseigentümergesellschaft die Polizei verständigt, dass ein Briefkasten eines Bewohners überquelle. Die Polizei habe dann vor Ort die Feuerwehr hinzugezogen, um die Tür zu öffnen. In der Wohnung lebe eine Mutter mit ihrem Sohn. Im Zimmer sei Feuer gewesen. Der Sohn habe mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand eine Detonation ausgelöst.

Die dpa berichtete, es habe während Einsätzen mehrere Stunden nach der Explosion zahlreiche Knallgeräusche gegeben. Die Polizei machte dazu zunächst keine Angaben. Aus einer Wohnung im obersten Stockwerk des Hochhauses kam Rauch, wie der dpa-Reporter berichtete. Auf dem Dach über der betroffenen Wohnung, auf den Balkonen daneben und auf den Balkonen im Nachbarhaus waren demnach Spezialkräfte der Polizei zu sehen. (dpa/vschm)

