Sechs Verletzte durch Feuer - darunter zwei Kleinkinder

Bei einem Zimmerbrand in Ehrenberg (Landkreis Fulda) sind sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder. Ein einjähriges und ein vierjähriges Kind wurden durch Rauch leicht verletzt, so die Polizei. Zwei weitere Bewohner mit leichten Verletzungen sowie ein 33-jähriger Bewohner mit schweren Verletzungen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein 63-jähriger Nachbar, der helfen wollte, musste ins Hospital.

In dem betroffenen Mehrfamilienhaus brannte in einem Erdgeschoss-Zimmer ein Korb mit Scheitholz sowie Mobiliar. Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort.