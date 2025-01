Sprühdose soll Explosion an Müllfahrzeug verursacht haben

Eine Sprühdose soll die Explosion an einem Müllfahrzeug in Mannheim ausgelöst haben. Die deformierte Sprühdose mit Bremsenreiniger sei von Entschärfern des Landeskriminalamts gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler hatten das Müllfahrzeug auf ein Gelände des Stadtraumservice bringen lassen und dort sukzessive entleert.

Durch die Verformung der Dose soll das Gas in der Müllpresse entwichen und mittels Funkenbildung entzündet worden sein. So sei es zu einer Verpuffung, einem lauten Knall und einer Stichflamme gekommen.

Drei Arbeiter des Müllentsorgungsunternehmens wurden bei dem Vorfall am Donnerstag leicht verletzt – zwei 34-Jährige und ein 32-Jähriger. Letzterer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden konnten vor Ort behandelt werden. Zuerst war nur von zwei Leichtverletzten die Rede. Der Schaden an dem Müllfahrzeug blieb vorerst noch unklar.