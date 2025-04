Suche nach vermisstem Kind - Polizeitaucher in der Lahn

Zwei Wochen nach dem Verschwinden des sechs Jahre alten Pawlos im mittelhessischen Weilburg sucht die Polizei einen weiteren Abschnitt der Lahn ab. Sechs Taucher und mehrere Suchhunde sind dazu im Einsatz. Zudem wurde erstmals auch ein Sonarboot eingesetzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Das erweiterte Suchgebiet erstreckt sich auf die Wehre zwischen Weilburg und dem Stadtteil Kirschhofen. Ein anderer Abschnitt flussaufwärts war bereits abgesucht worden.

Zeitweise Hunderte Einsatzkräfte an Suche beteiligt

Der Erstklässler, der nach Polizeiangaben eine «autistische Veranlagung» hat, war am 25. März nach dem Mittagessen aus seiner Förderschule davongelaufen und wird seither vermisst. Noch am Tag seines Verschwindens begann eine große Suche, an der sich zeitweise Hunderte Einsatzkräfte und Helfer beteiligten - doch konnten sie das Kind nicht finden.