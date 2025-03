Suche nach vermisstem Sechsjährigen geht weiter

Von dem seit Dienstag im mittelhessischen Weilburg vermissten sechs Jahre alten Pawlos fehlt weiter jede Spur. «Die Polizei unternimmt alles, um das Kind zu finden», sagte eine Sprecherin in der Nacht. Die Suche werde auch in der Nacht und heute fortgeführt, hieß es in einer Mitteilung. Nach Polizeiangaben ist das Kind «autistisch veranlagt» und befindet sich vermutlich in einer hilflosen Lage.

Junge ist schreckhaft

Der Sechsjährige war zuletzt am Dienstag am Bahnhof von Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg) gesehen worden. Er sei räumlich nicht orientiert, sagte ein Polizeisprecher. Wer ihn sieht, sollte ihn nicht direkt ansprechen oder rufen, da er sehr schreckhaft sei, und stattdessen den Polizeinotruf 110 wählen oder sich an eine Polizeidienststelle wenden.

Polizei setzt auf Hinweise aus Bevölkerung

Mehr als 600 Einsatzkräfte suchten laut Polizei seit dem Tag seines Verschwindens nach ihm. Auch ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei und die Reiterstaffel waren im Einsatz. Die Polizei arbeite nach eigenen Angaben mit Verantwortlichen der Stadt Weilburg, der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks zusammen. Zugleich setze man weiter auf die wichtige Hilfe der Bevölkerung, hieß es von der Polizei.