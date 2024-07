Toter 83-Jähriger aus Bach in Landshut geborgen

Die Leiche eines 83-Jährigen ist in einem Bach in Landshut gefunden und geborgen worden. Ein Passant hatte den regungslosen Mann am Montagmittag entdeckt und den Notruf gewählt, wie die Polizei berichtete. Zunächst war die Identität des Toten unklar, nun steht fest, um wen es sich handelt. Der Mann war bereits zuvor von Angehörigen als vermisst gemeldet worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkungen. Die Kripo und die Staatsanwaltschaft ermitteln.