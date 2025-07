Toter in überschwemmtem Parkhaus in Kassel entdeckt

In einem teilweise unter Wasser stehenden Parkhaus in Kassel ist ein Toter entdeckt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden die Beamten bereits am Samstag zu dem Gebäude gerufen, nachdem ein Mitarbeiter den Mann dort entdeckt hatte. Er trieb nach den Worten der Sprecherin in einem Treppenhaus im überfluteten Untergeschoss des derzeit gesperrten Parkhauses. Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des 52-Jährigen feststellen können. Über eine Obduktion solle jetzt die Todesursache geklärt werden.

Eigentümerin des Parkhauses ist die Stadt Kassel, Betreiberin die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG). Hintergrund der Sperrung sind nach Angaben der KVG Sanierungsarbeiten. Die Hebeanlage für das Grundwasser müsse repariert/ausgetauscht werden, hieß es. Zu weiteren Details könne man sich mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.