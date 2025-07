Verdächtiger Gegenstand bei Bauarbeiten in Kassel gefunden

In Kassel ist am Freitag bei Bauarbeiten ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst prüfe nun, ob es sich dabei um einen gefährlichen Fund handelt, sagte ein Polizeisprecher. Der Fundort befindet sich demnach im Bereich der Wolfhager Straße. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Deutsche Bahn warnt vor möglichen Einschränkungen im Fernverkehr. Aufgrund der Entschärfung einer Weltkriegsbombe könne der Halt Kassel-Wilhelmshöhe entfallen, hieß es auf der Webseite des Unternehmens. Weitere Informationen seien ab dem Mittag zu erwarten.

In Kassel werden häufiger Blindgänger gefunden. Erst im Mai hatten Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes in der nordhessischen Stadt eine 50 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft. Rund 2.700 Menschen hatten damals ihre Wohnungen in einem Sicherheitsradius von etwa 500 Metern rund um die Fundstelle verlassen müssen.