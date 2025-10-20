Vier junge Hessen per Hubschrauber von Tiroler Berg gerettet

Vier Jugendliche aus Hessen sind mit einem Hubschrauber von Österreichs zweithöchstem Berg geborgen worden. Die Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren wollten die 3.768 Meter hohe Wildspitze in Tirol besteigen, bestätigte die Tiroler Landespolizei der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatten die «Kronen Zeitung» und die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet. Demnach wollten die Jugendlichen auf dem Taschachferner, einem Gletscher auf rund 3.400 Metern Höhe, biwakieren.

Dabei hätten sie jedoch die winterlichen Temperaturen am Berg nicht berücksichtigt. Den Angaben zufolge waren die Bergsteiger gut ausgerüstet. Gegen 21.00 Uhr hätten sie dann den Notruf abgesetzt, weil ihnen zu kalt war. Zu diesem Zeitpunkt seien es bereits minus sechs Grad gewesen. Ein Hubschrauber habe die Jugendlichen aus den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Darmstadt-Dieburg dann unverletzt ins Tal gebracht.