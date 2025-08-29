Wiesbadener Stadtteile zeitweise ohne Strom

In mehreren Wiesbadener Stadtteilen ist am Abend der Strom ausgefallen. Nach Angaben des Versorgers Eswe waren die Stadtteile Bierstadt, Naurod, Auringen und ein sehr begrenzter Teil der Innenstadt von dem Stromausfall betroffen. Die Störung sei mittlerweile wieder behoben, hieß es bei Eswe. Wie viele Haushalte betroffen waren, war zunächst nicht bekannt.

Erste Meldungen zu dem Stromausfall waren nach Polizeiangaben gegen 18.00 Uhr eingegangen. Auch das Polizeipräsidium Westhessen sei von dem Ausfall betroffen gewesen, verfüge jedoch über ein Notstromaggregat.