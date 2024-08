Wohnhaus in Rastatt brennt

In Rastatt hat ein Wohngebäude gebrannt. Die Bewohner kamen nach Informationen der Polizei rechtzeitig in Sicherheit, Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Zur Ursache des Brandes im Ortsteil Ottersdorf konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Das Feuer löste einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettern aus. Wegen der Löscharbeiten war die Straße an dem Haus komplett gesperrt.

