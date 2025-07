Wohnungsbrand in Kassel: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem tödlichen Wohnungsbrand in Kassel gehen die Ermittlungen weiter. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 73 Jahre alte Frau, die in der Brandwohnung lebte, wie die Polizei mitteilte. Bei den Untersuchungen zur Brandursache hätten sich bislang keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben, hieß es. Die genaue Ursache für den Brand sei jedoch noch ungeklärt, die Ermittlungen dauerten an.

Das Feuer war am Dienstagnachmittag in einem Wohnhaus im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe ausgebrochen. Ein Bewohner hatte den Angaben zufolge den Brandgeruch im Haus festgestellt und daraufhin die Rauchentwicklung im Dachgeschoss bemerkt. Er habe geistesgegenwärtig gehandelt, indem er umgehend die Feuerwehr alarmiert und an allen 24 Wohnungen geklingelt habe, erklärte die Polizei. Mit Ausnahme der verstorbenen 73-jährigen Frau hätten daraufhin alle anwesenden Bewohner das Haus unverletzt verlassen können.

Neben der Brandwohnung im vierten Stock wurden laut Mitteilung auch die angrenzenden Wohnungen und der Hausflur durch Löschwasser und Rußanhaftungen beschädigt. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen bei etwa 100.000 Euro.