Kriminalität: Auseinandersetzung in Essen eskaliert: Zwei Frauen verletzt

Kriminalität

Auseinandersetzung in Essen eskaliert: Zwei Frauen verletzt

Einsatz von Polizei und Rettungskräften in Essen: Zwei Frauen mussten nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung ins Krankenhaus. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine verletzte Frau wird von Rettungskräften versorgt.
    Eine verletzte Frau wird von Rettungskräften versorgt. Foto: Justin Brosch/dpa

    Am Hauptbahnhof von Essen sind zwei Frauen bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung verletzt worden. Es gebe bislang keine Hinweise darauf, dass es weitere Beteiligte gebe, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei habe die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Abläufen des Geschehens aufgenommen.

    Die Beamten waren demnach um 17.40 Uhr alarmiert worden. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zur Art und Schwere der Verletzungen machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

    Am Essener Hauptbahnhof wurden laut Polizei zwei Personen verletzt.
    Am Essener Hauptbahnhof wurden laut Polizei zwei Personen verletzt. Foto: Justin Brosch/dpa
