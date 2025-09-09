Hubschrauber im Einsatz - Technische Panne an Rettungswagen

Wegen eines technischen Defektes an einem Rettungswagen auf der Autobahn 4 bei Friedewald (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sind ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr alarmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, bestand die Gefahr, dass die Stromversorgung des Rettungswagens ausfalle und damit die Versorgung des Patienten nicht gewährleistet wäre.

Die Feuerwehr konnte den Wagen, der auf dem Seitenstreifen stand, zeitnah über ein Aggregat mit Strom versorgen. Die Autobahn musste für die Landung des Hubschraubers 30 Minuten gesperrt werden. Durch die Sperrung kam es zu einem mehrere Kilometer langen Stau. Der Patient wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.