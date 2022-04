Notfall

vor 34 Min.

Bahnverkehr in den Niederlanden weitgehend zusammengebrochen

Abgesperrte Automaten in Den Haag: Nach Angabe der staatlichen Bahngesellschaft NS ist der Bahnverkehr in den Niederlanden am Sonntag wegen einer technischen Störung weitgehend zusammengebrochen.

Der Bahnverkehr in den Niederlanden ist in weiten Teilen aufgrund einer technischen Störung zusammengebrochen. Die staatliche Bahngesellschaft rät einstweilen von Reisen an.

In den Niederlanden ist am Sonntag der Bahnverkehr weitgehend zusammengebrochen. Grund sei eine technische Störung, die wahrscheinlich bis mindestens 20.00 Uhr anhalten werde, teilte die staatliche Bahngesellschaft NS mit. Es werde hart an der Behebung gearbeitet. "Wir raten Ihnen dringend davon ab, auf Reisen zu gehen, oder - sofern Sie bereits unterwegs sind - nach anderen Reisemöglichkeiten zu suchen", hieß es auf der Website von NS. Anzeigetafeln auf den Bahnhöfen konnten demnach keine korrekten Informationen über Zugverbindungen mehr anzeigen. Die Züge kleinerer regionaler Bahnunternehmen verkehrten den Angaben zufolge normal. Auch internationale Züge seien nicht betroffen, erklärte NS. Demgegenüber berichteten niederländische Medien, dass auf den Hauptbahnhöfen von Amsterdam und Utrecht viele Menschen mit ausländischen Reisezielen, darunter auch Deutschland, gestrandet seien. Mitteilung der Bahn © dpa-infocom, dpa:220403-99-780392/3 (dpa)

