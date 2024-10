Ein Verletzter bei Brand in Zementwerk

Bei einem Brand in einer Zementfabrik im Landkreis Karlsruhe ist der Feuerwehr zufolge ein Werksangehöriger leicht verletzt worden. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Da sich eine Staubwolke über dem Areal in der Gemeinde Walzbachtal bildete, wurde die Bevölkerung per Warnapp Nina gewarnt.

Eine Bahnstrecke, die an dem Werk vorbeiführt, wurde laut Feuerwehr zeitweise gesperrt. Es waren zahlreiche Feuerwehrangehörige und Retter an Ort und Stelle. Der Brand entstand in der Produktion - sogenanntes Heißmehl trat aus. Der Brandbereich bleibt laut Feuerwehr zunächst noch aus Sicherheitsgründen gesperrt.