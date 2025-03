Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - ein Bewohner verletzt

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Offenburg (Ortenaukreis) haben Rettungskräfte einen Bewohner mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. In der Küche des Mannes war ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Flammen und Rauch schlugen demnach aus dem durchgebrannten Küchenfenster.

Rund 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Nach Einschätzung der Feuerwehr liegt der Schaden bei mindestens 100.000 Euro. Die anderen Wohnungen im Haus blieben von den Flammen verschont. Wie es zu dem Brand kommen konnte, blieb zunächst unklar.