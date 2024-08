Mann stirbt nach Wohnungsbrand in Gießen

Ein 23-jähriger Mann ist nach einem Wohnungsbrand in Gießen gestorben. Er sei am Donnerstagabend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Am Morgen des Tages hatte die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt, der 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen, die anderen Bewohner blieben unverletzt.

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf weitere Wohnungen übergriffen. Der Mitteilung zufolge ist das Haus derzeit nicht bewohnbar, die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 200.000 Euro.