Unbekannter täuscht Notlage vor und erbeutet 1.000 Euro

Eine vermeintliche Notlage hat ein Krimineller dazu genutzt, um einen arglosen Bürger auszunehmen. Der Geschädigte wurde nach Angaben der Polizei am Freitag in Heidelberg von einem unbekannten,englischsprachigen Täter angesprochen. Dabei gab der Täter vor,bestohlen worden zu sein und sich deshalb in einer finanziellen Notlagezu befinden. «Zur Abwendung dieser Notlage bat der Beschuldigte den Geschädigten um Auszahlung von 1.000 Euro, nachdem diese angeblich auf das Konto des Geschädigten überwiesen wurden», heißt es in der Pressemitteilung.

Der hilfsbereite Mann stimmte zu, hob an einem Bankautomaten die Summe ab und übergab sie dem Unbekannten. Dieser zeigte seinerseits eine angebliche Onlineüberweisung auf das Konto des Helfers. Dann beschlich den Helfer aber ein ungutes Gefühl und er bat den Unbekannten, ihm das Geld zurückzugeben und die Transaktion abzubrechen. Dieser erklärte, dass dies nicht mehr möglich sei und fuhr mit einem Fahrzeug mit einer britischen Zulassung weg. Der Kriminelle nannte sich laut Polizei Sam Walker.