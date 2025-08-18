Icon Menü
Bei Flugstunde: Kleinflugzeug auf Acker notgelandet

Kurz nach dem Start hören ein Flugschüler und sein Lehrer, dass der Motor ihres Kleinflugzeugs mehrere Fehlzündungen hat. Dann verlieren sie an Höhe.
Von dpa
    Schon kurz nach dem Start hätten die beiden Männer mehrere Fehlzündungen gehört (Symbolbild). Foto: Carsten Rehder/dpa

    Ein Kleinflugzeug musste auf einem Acker in der Nähe von Egelsbach im Landkreis Offenbach notlanden. Das Flugzeug sei am Sonntagabend für eine Flugstunde eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Bereits kurz nach dem Start sei die Motordrehzahl stark abgefallen, anschließend hätten der 27-jährige Flugschüler und sein 35-jähriger Lehrer mehrere Fehlzündungen gehört.

    Da das Flugzeug schnell an Höhe verlor, habe der Fluglehrer ein Notlandemanöver eingeleitet. Er habe die Maschine sicher auf einem abgeernteten Feld in der Nähe des Flugplatzes landen können. Etwa 30 Meter vor einem Bachlauf mit einer Baumgruppe sei das Flugzeug dann zum Stehen gekommen. Beide Männer seien bei der Notlandung unverletzt geblieben. Das Flugzeug soll nun auf mögliche Schäden untersucht werden.

