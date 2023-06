Notruf aus Versehen gewählt: Ob eine Strafe droht und wie man richtig reagiert

Ein falscher Klick, ein unglücklicher Moment - und schon ist der Notruf versehentlich gewählt. Erfahren Sie, ob dann eine Strafe droht und wie Sie Fehlalarme vermeiden können.

Vielen Menschen ist es als Kind einmal passiert, doch auch im Erwachsenenalter ist man nicht davor gefeit, aus Versehen die Nummer des Notrufs zu wählen. Meist passiert das durch einen falschen Klick aber auch durch den berüchtigten "Pocket Dial" - also einen Anruf, der versehentlich getätigt wird, wenn sich das Telefon in der Hosentasche befindet.

Ob nach einem solchen falschen Notruf Strafen oder rechtliche Konsequenzen entstehen und wie Sie richtig reagieren, erfahren Sie hier.

Notruf versehentlich gewählt: Darum ist das ein Problem

"Wenn man den Notruf versehentlich wählt, ist das eigentlich nicht so schlimm - immerhin kann man jederzeit auflegen", mögen manche Menschen bei dem Thema denken. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn auch ein versehentlicher Notruf beansprucht immer die Ressourcen der Notrufzentrale, der Rettungsdienste und der Einsatzkräfte.

Denn immer wenn ein Notfall ausgelöst wird, müssen Rettungskräfte Zeit und Energie darauf verwenden, den Ursprung des Anrufs zu ermitteln und festzustellen, ob tatsächlich ein Notfall vorliegt. Dazu versuchen die Disponenten in der Notrufzentrale nicht selten, die Nummer, um mit dem Anrufer zu klären, was vorgefallen ist.

Ist die Notrufzentrale damit beschäftigt, Fehlalarmen nachzugehen, bindet dies zunächst die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter - und das kann zu Verzögerungen führen, wenn im gleichen Moment ein tatsächlicher Notfall Hilfe benötigt. Dies schreibt das DRK auf seiner Website. Aus einem ähnlichen Grund fordert die Union auch eine Notaufnahme-Gebühr für Krankenhäuser.

Aus Versehen Notruf angerufen: Gibt es dafür Strafen?

Wer aus Versehen den Notruf gewählt hat, ist manchmal erschrocken und fragt sich, ob ihm deshalb Konsequenzen oder gar Strafen drohen. Diese Art von Anrufer können allerdings beruhigt sein: Ein Anruf, der aus Versehen bei einer Notrufzentrale eingeht, ist nicht strafbar.

Notrufe, die keine sind, werden in Deutschland im Strafgesetzbuch unter § 145 (Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln) geregelt. Darin heißt es:

"Wer absichtlich oder wissentlich (1) Notrufe oder Notzeichen mißbraucht oder (2) vortäuscht, dass wegen eines Unglücksfalles oder wegen gemeiner Gefahr oder Not die Hilfe anderer erforderlich sei, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft"

Das Gesetz ist dahingehend also recht eindeutig: Nur, wer absichtlich den Notruf wählt und dann wieder auflegt, oder einen Unfall vortäuscht, weil er sich einen schlechten Scherz erlauben will, kann bestraft werden. Das Gesetz sieht hier eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe vor. Wem der Anruf aus Versehen passiert, weil das Kind mit dem Smartphone herumgespielt hat oder weil die Notrufnummer in der Hosentasche gewählt wurde, hat also nichts zu befürchten, weil der Anruf nicht absichtlich erfolgte und auch kein Unglück vorgetäuscht wird.

So verhalten Sie sich bei einem versehentlichen Notruf richtig

Sie haben in diesem Text bereits erfahren, welche Konsequenzen ein versehentlicher Notruf für Sie und andere haben kann. Doch wie verhält man sich eigentlich richtig, wenn einem doch einmal ein Missgeschick passiert, und man versehentlich die Einsatzkräfte alarmiert?

Wie das Verbraucherportal chip.de rät, können Sie, falls Sie das Missgeschick noch rechtzeitig bemerken und niemand hat am anderen Ende abgenommen, einfach auflegen. Hat bereits ein Disponent Ihren Anruf entgegengenommen, sollten Sie das Gespräch aber nicht einfach beenden. Wie zu Beginn des Artikels erwähnt, geht die Notrufzentrale zunächst immer davon aus, dass es sich bei Ihrem Anruf tatsächlich um einen Notfall handelt und wird Sie gegebenenfalls auch zurückrufen. Doch das bindet wieder die Zeit der Mitarbeiter und blockiert die Leitung für die wirklichen Notfälle.

Deshalb ist es immer besser, ehrlich zu sein. Drücken Sie das Gespräch nicht einfach weg, sondern erklären Sie dem Disponenten kurz, dass Sie den Notruf aus Versehen gewählt haben und entschuldigen Sie sich. So weiß die Notrufzentrale direkt, dass sie sich nicht mehr um Ihr Anliegen kümmern muss. Fassen Sie sich bei Ihren Erklärungen allerdings kurz, um nicht unnötig lange die Leitung zu blockieren.

Tipp: Um versehentliche Notrufe zu vermeiden, kann man auf dem Smartphone einige Funktionen deaktivieren. Wir haben Ihnen zusammengefasst, wie Sie die Notruffunktion auf iPhone und unter Android in Teilen deaktivieren können.