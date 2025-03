Eiskaltes Verbrechen: Vierjähriger ruft Polizei, weil Mama sein Eis gegessen hat

„Tatütata“ gehört wohl mit zu den ersten Sprachübungen, die Klein-Felix und Klein-Franziska fröhlich krähend von sich geben. Und beim Spielzeugtag im Kindergarten kann man sich sicher sein, dass in der Schlange von Baggern, Kippladern und Feuerwehrautos im Kleinformat auch mindestens ein Polizeiauto mit heulender Sirene parkt. Der Umgang mit den Ordnungskräften geht Kleinkindern also früh in Fleisch und Blut über. Wenn dann noch in der einschlägigen Literatur, sprich den Bilderbüchern, schnell vom „Freund und Helfer in Notlagen“ die Rede ist, muss man sich nicht wundern über Ereignisse wie dieses, das sich nun in Mount Pleasant im US-Staat South Carolina ereignete.

Dez´Riel darf seiner Mutter Handschellen anlegen

Dort hatte der vierjährige Dez´Riel über Sprachassistentin Siri die Notrufnummer gewählt und die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: „Er sagte, seine Mutter habe sein Eis gegessen und müsse dafür ins Gefängnis“, schreibt die Polizei auf Facebook.

Obwohl sich die Mutter zwischenzeitlich in das Telefonat eingeschaltet hatte, rückten sicherheitshalber zwei Beamtinnen aus, um nach dem Rechten zu sehen. Die hatten zwar durchaus Verständnis für die „Notlage“ des Buben, ließen ihn spaßeshalber auch noch der Mutter Handschellen anlegen, belehrten ihn dann aber doch, dass dieser Mundraub kein Fall für die Polizei sei. Der Knirps hatte ein Einsehen und verzichtete auf eine Anzeige.

Gelohnt hat sich der Einsatz für den Vierjährigen, mal abgesehen von dem Spektakel, dann übrigens doch noch: Zwei Tage später kam die Polizei erneut vorbei, mit einer Ladung Eis für Mutter und Sohn. Im Kindergarten wird Dez´Riel nun einiges zu erzählen haben.