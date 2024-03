Notruffunktion deaktivieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung für iPhone und Android

Die Notruf-Funktion neuerer Smartphones ist nützlich und rettet im Ernstfall Leben. Allerdings kommt es auch öfter zu Fehlalarmen. Wir erklären, wie Sie den Notruf bei iPhone und Android ausschalten können.

Der Notruf auf dem iPhone und Android-Geräten bringt viele Vorteile mit sich. Zum einen sind die Notruf-Nummern in Situationen, in denen Menschen stark unter Stress stehen oder verletzt sind, schnell zugänglich - und das egal in welchem Land. Zum anderen übermitteln die "smarten" Notrufe meist automatisch den Standort an die Rettungsdienste und Notfallkontakte, wodurch Einsatzkräfte deutlich schneller zum Ort des Geschehens gelangen können.

Allerdings kommt es nicht selten vor, dass sich ein Notruf ungeplant absetzt, weil man vielleicht selbst die falsche Tastenkombination drückt oder die entsprechenden Tasten in Hosen- oder Handtasche gedrückt werden, ohne, dass der Nutzer dies möchte. Wer das verhindern möchte, kann die Notruf-Funktion auf Android-Smartphones und dem iPhone deaktivieren. Wir verraten Ihnen, wie das geht.

Notruf bei iPhone deaktivieren: Das müssen Sie tun

Bei iPhones ab Generation 8 gelangt man durch das gleichzeitige Drücken der Seitentaste und einer der Lautstärketasten auf einen gesonderten Bildschirm. Ähnlich wird es sich wohl auch bei dem neuen iPhone 15 verhalten. Über den Bildschirm lässt sich das iPhone herunterfahren aber auch über einen Schieberegler ein Notruf absetzen. Wird der Schieberegler zur Seite gezogen, setzt das iPhone den Notruf ab. Die Tastenkombination hat allerdings ihre Tücken: Sollte man den Schieberegler ignorieren und weiterhin Seitentaste und Lautstärketaste gedrückt halten, wird ein Countdown angezeigt und ein lauter Signalton abgespielt. Drückt man die Seitentasten nach Ablauf des Countdowns nicht mehr, wird automatisch ein Notruf abgesetzt.

Vorweg: Den Notruf-Schieberegler kann man am iPhone nicht deaktivieren. Er wird immer angezeigt werden, wenn Sie die Seiten- und Lautstärketaste gleichzeitig drücken, um beispielsweise das Smartphone auszuschalten. Allerdings können Sie die Notruf-Funktion wie folgt einschränken:

Wählen Sie die Anwendung "Einstellungen" auf Ihrem Smartphone aus. Wählen Sie den Menüpunkt "Notruf SOS" aus. Deaktivieren Sie den Schieberegler "Durch Halten und Loslassen anrufen".

Durch das Zurücksetzen des Schiebereglers können Sie zukünftig vermeiden, dass der Countdown samt Warnton gestartet wird. So können Sie zumindest vermeiden, dass Sie versehentlich einen Notruf absetzen, wenn Ihr iPhone in der Tasche liegt und Sie nicht mehr rechtzeitig an das Gerät kommen, um den Anruf abzubrechen.

Seit dem iPhone 14 hat Apple zudem eine Unfallerkennung in sein Betriebssystem iOS integriert. iPhone und Apple Watch können damit schwere Autounfälle erkennen. Beide Geräte geben einen Signalton von sich und öffnen einen Bildschirm mit dem bekannten Notruf-Schieberegler. Reagiert man auf diesen Bildschirm nicht, weil man das iPhone nicht erreicht, oder verletzt ist, wird nach 20 Sekunden automatisch ein Notruf an die Rettungsdienste abgesetzt.

Allerdings ist die Funktion schon dafür bekannt, in der Vergangenheit Fehlalarme ausgelöst zu haben - beispielsweise bei einer Achterbahnfahrt, wie das Wall Street Journal berichtete. Ähnlich wie den Notruf können Sie die Unfallerkennung laut Apple aber auch über den Menüpunkt "Notruf SOS" ausschalten. Dies geht über den Schieberegler "Nach schwerem Unfall anrufen". Deaktivieren Sie diesen, wird die Unfallerkennung ausgeschaltet und ein Notruf wird nicht mehr abgesetzt.

Notruf-Funktion bei Android deaktivieren: So geht's

Notrufe können unter Android vom Sperrbildschirm aus getätigt werden, oder mit langem Druck auf die Seiten- oder Power-Taste des Smartphones. Dies funktioniert auch, wenn kein Signal vorhanden ist und lässt sich auch nicht deaktivieren. Seit Android 12 gibt es aber auch auf Android-Smartphones die Funktion, einen schnellen Notruf an Notfallkontakte abzusetzen. Diese "Notfall-SOS-Funktion" kann durch mehrmaliges, schnelles Drücken der Seitentaste ausgelöst werden. Ist die Funktion voreingestellt geht sie aber häufig mit einem lauten Signalton einher, der, löst man das Ganze aus Versehen aus, sehr störend und in manchen Situationen auch peinlich sein kann. Ob sich diese Funktion mit dem Update auf Android 14 ändert, ist noch nicht bekannt.

Während die klassische Notruf-Funktion, ähnlich wie beim iPhone, immer erhalten bleibt, ist es unter Android möglich, die Funktion "Notfall-SOS" auszuschalten. Dies geht wie folgt:

Wählen Sie die Einstellungen auf Ihrem Android-Smartphone aus. Klicken Sie auf den Menüpunkt "Sicherheit und Notfälle". Klicken Sie weiter auf "Notfall SOS". Deaktivieren Sie den Schieberegler "Notfall-SOS-Funktion verwenden"

Mit dieser Einstellung versenden Sie zukünftig keine Notfall-SOS-Nachrichten mehr an Familie und Freunde. Auch der laute Signalton ist damit ausgeschaltet. Wer sich nur am Ton stört, kann diesen gesondert über den Schieberegler deaktivieren, die "Notfall-SOS-Funktion" dafür aber angeschaltet lassen.

Wichtig: Wer versehentlich einen Notruf absetzt, sollte nicht einfach auflegen, sobald er mit den Rettungsdiensten verbunden ist. Warten Sie bis ein Mitarbeiter sich meldet, erklären Sie die Situation und viel wichtiger: Signalisieren Sie, dass Sie sich nicht in einer Notsituation befinden.