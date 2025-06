Erneuter Stromausfall in Rüsselsheim

Nach zwei mehrstündigen Ausfällen ist für Menschen in Rüsselsheim erneut der Strom weggeblieben. Rund 8.000 Haushalte seien anfangs ohne Strom gewesen, teilten die Stadtwerke mit. An drei Verteilstationen setzte demnach der Stromversorger Notstrom-Aggregate ein. Erst etwa fünf Stunden später waren alle Haushalte wieder am Netz.

Wieder hatte ein Kurzschluss im Erdreich für die Ausfälle in den Stadtteilen Dicker Busch, Haßloch-Nord und Rübgrund gesorgt. Dasselbe Einzugsgebiet war auch bei den Ausfällen zuvor betroffen, wie es in der Mitteilung heißt.

Zuvor schon mehr als 25 Stunden Ausfall

Zuerst war der Strom in den Gebieten am Montagabend ausgefallen, rund 10.000 Haushalte waren in der Spitze betroffen gewesen. Mehr als 20 Stunden lang arbeiteten Einsatzkräfte an einer Lösung. Dann fiel am Mittwoch im Stadtteil Dicker Busch erneut der Strom weg, die letzten Haushalte gingen erst mehr als sechs Stunden später wieder ans Netz.

«Wir haben großes Verständnis für die Sorgen, Kritik und verständliche Wut derer, die mit den Folgen der Ausfälle zu kämpfen hatten», sagte der Stadtwerke-Chef Maik Landwehr laut einer Mitteilung, «Wir wissen, dass so eine Situation belastend ist – emotional, organisatorisch und für manche auch wirtschaftlich.»

Fehleranalyse noch ausstehend

Wie und warum es zu den Kurzschlüssen und den von ihnen ausgelösten Kettenreaktionen kam, war demnach zunächst unklar. «Wir sind dran und werden in die Analyse gehen», sagte Landwehr. Vorrang habe aber, die schadhaften Stellen im Stromnetz zu reparieren.