Drei Menschen in Nottingham getötet – Verdächtiger festgenommen

Im Zentrum der englischen Stadt Nottingham sind am Dienstag drei Menschen getötet worden. Ein Mann wurde festgenommen

In der englischen Stadt Nottingham wurden am frühen Dienstagmorgen drei Menschen getötet. Zuvor war von einem "schwerwiegenden Vorfall" die Rede gewesen. Ein 31 Jahre alter Mann sei wegen Mordverdachts festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Drei Tote in Nottingham: Mehrere Tatorte

Wie The Guardian berichtet, war die Polizei gegen 4 Uhr morgens zur Ilkeston Road gerufen worden, wo sie bereits zwei Tote auf der Straße liegend vorfand. Anschließend seien die Beamten zur Milton Street gerufen worden, wo ein Lieferwagen versucht haben soll, drei Menschen zu überfahren. Sie werden in einem Krankenhaus behandelt. Danach wurde auch in der Magdala ein toter Mann gefunden. Die Tatorte sind über die ganze Stadt verteilt. Trotzdem gehe die Polizei davon aus, dass die drei Vorfälle zusammenhängen.

"Dies ist ein schrecklicher und tragischer Vorfall, bei dem drei Menschen ums Leben gekommen sind", sagte Chief Constable Kate Meynell. Die Ermittlungen befänden sich noch in einem frühen Stadium. Ein Team von Ermittlern arbeite daran, genau herauszufinden, was passiert ist. "Wir bitten die Öffentlichkeit um Geduld, während die Untersuchungen andauern", so Meynell.

Straßen in Nottingham gesperrt

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass es in Nottingham einen "andauernden schwerwiegenden Vorfall" gebe, aber keine weiteren Details genannt. Im Stadtzentrum waren mehrere Straßen gesperrt, Straßenbahnen wurden gestoppt und Buslinien umgeleitet. Laut Meynell würden die Sperrungen noch einige Zeit andauern. (mit dpa)