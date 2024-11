14 Tote in Novi Sad nach Einsturz von Bahnhofsvordach

Ein Schock für viele Wochenendpendler im serbischen Novi Sad: Ein Vordach des Bahnhof stürzt ein und mehr als ein Dutzend Menschen werden unter den Trümmern begraben. Nun ist die Zahl der Toten auf 14 gestiegen. Unter den Opfern ist auch ein sechs bis sieben Jahre altes Mädchen. Das teilte Serbiens Innenminister Ivica Dacic nach Abschluss der Bergungsarbeiten Medienberichten zufolge mit.

Die Ursache für das Unglück in Novi Sad ist unklar

Dutzende Menschen wurden verletzt. Drei befinden sich in ernstem Zustand. Die Ursache des Unglücks ist weiter unklar. Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic verlangte strafrechtliche Konsequenzen für das Unglück. In ganzen Land herrscht am Samstag Staatstrauer

Mitarbeiter von Rettungsdiensten inspizieren das eingestürzte Dach des Bahnhofs in der nordserbischen Metropole Novi Sad. Foto: Interior Ministry of Serbia, AP/dpa

Der Hauptbahnhof in Novi Sad wird derzeit umgebaut

Das Unglück ereignete sich am Freitagmittag. Zu dieser Zeit waren wegen des bevorstehenden Wochenendes viele Menschen unterwegs. Außerdem seien unter dem Vordach Sitzbänke gewesen, auf denen sich viele Menschen ausruhten, als das Dach einstürzte. Das berichteten serbische Medien. Der Bahnhof wird derzeit von einer chinesischen Firma umgebaut. Die gab bekannt, dass das Vordach nicht von den Arbeiten betroffen gewesen war. Der Hauptbahnhof von Novi Sad war 1964 im damaligen sozialistischen Jugoslawien errichtet worden. (mit dpa)