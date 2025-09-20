«Mehr essen!»: Wüst bekam diesen Tipp von Helmut Kohl

«Bub, du musst mehr essen!»: Diesen Ernährungstipp gab der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl vor einigen Jahren dem heutigen NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (beide CDU). So zumindest hat es Wüst in der Radio-Bremen-Talkshow «3nach9» erzählt. «Wie will denn jemand wie du Zuversicht verbreiten im Volk?», habe Kohl in mit Blick auf seine Statur gefragt.

Abgespielt hat sie die Szene laut Wüst bei einem Wahlkampfauftritt 2005. Wüst - damals 29 Jahre alte und Landtagsabgeordneter - habe dem Ex-Kanzler vor der Bühne stoppen sollen. «Ich musste mich vor Kohl stellen, weil er etwas zu schnell loslaufen wollte, um auf die Bühne zu kommen und die Orga war noch nicht fertig», erinnerte sich Wüst im Gespräch mit Moderator Giovanni di Lorenzo. Kohl habe ihn direkt erkannt und dann den Tipp zum mehr Essen mit auf den Weg gegeben.

In der Talkshow drückte Wüst auch seine Bewunderung für Helmut Kohl aus. Nachdem er als Jugendlicher noch Fan des ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Björn Engholm (SPD), war, habe er sich nach einer DDR-Reise 1990 Kohl zugewandt. Kohl habe für ihn für eine Politik der Wiedervereinigung gestanden. «Wir wollten eins sein, und dafür stand Helmut Kohl», sagte Wüst.