SEK-Zugriff wegen Terror-Verdachts – Tipp kam vom FBI

In Nordrhein-Westfalen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem spektakulären SEK-Einsatz. Hintergrund war der Verdacht auf die Planung eines Terroranschlags.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr das SEK mit einem Feuerwehrwagen zu einem Einsatzort in Nordrhein-Westfalen. Kurz nach Mitternacht gab das Spezialkommando dann die Tarnung auf und stürmte schwer bewaffnet und in ABC-Schutzanzügen ein Mehrfamilienhaus in Castrop-Rauxel. Der Einsatz zeigte sich offenbar erfolgreich. Zwei Männer wurden nach dem Zugriff abgeführt. Das SEK hatte sie wohl aus dem Bett geholt, was die notdürftige Bekleidung in Boxershorts und einer übergeworfenen Jacke nahelegt. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer einen schweren Terroranschlag planten.

SEK-Einsatz in Castrop-Rauxel: Keine Giftstoffe bei Durchsuchung gefunden

Die beiden Männer wurden nach dem Zugriff gründlich untersucht, bevor sie ins Polizeipräsidium gebracht wurden. Es stand offenbar der der Verdacht im Raum, dass von ihnen eine biologisch-chemische Gefahr ausgehen könne. Der Hintergrund: Ein iranischer Beschuldigter wird von der Zentralstelle Terrorismusverfolgung NRW, welche die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf unterhält, verdächtigt, sich Rizin und Cyanid beschafft zu haben. Zwei giftige Substanzen.

Die Polizei Münster und die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 32-Jährige eine schwere staatsgefährdende Gewalttat plante. Einen Terroranschlag mit Biowaffen. Allerdings wurden bei der Durchsuchung keine Giftstoffe gefunden. Das teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Sonntag der dpa mit.

Terror-Verdacht mit Biowaffen in NRW: Tipp kam vom FBI

Beim SEK-Zugriff wurden offenbar der iranische Verdächtige und eine weitere Person festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen sollen nun Beweismittel für biologische Kampfstoffe sichergestellt werden. Von den Ergebnissen wird abhängen, ob der Beschuldigte in der Folge auch einem Haftrichter vorgeführt wird. In Castrop-Rauxel wurde von der Feuerwehr eine Dekontaminations-Straße aufgebaut. Für den Fall, dass Einsatzkräfte beim Zugriff verseucht wurden.

Am Einsatzort befanden sich auch Beschäftigte des Robert Koch-Instituts (RKI). Offenbar Experten für biologisch-chemische Gefahren. Auch ein Entschärfer-Kommando und BKA-Beamte waren vor Ort.

Das Bundeskriminalamt hatte schon seit einigen Tagen gegen den Verdächtigten ermittelt. Die Warnung vor der Anschlagsgefahr durch eine chemische Bombe soll von einem "befreundeten Geheimdienst" gekommen sein. Also einem ausländischem Geheimdienst. Die Bild berichtet, dass es sich um den US-amerikanischen Geheimdienst FBI handelt. Demnach sollen die Planungen bereits weit fortgeschritten sein. Bislang ist unklar, wie weit vorgeschritten die Planungen des Verdächtigen gewesen sind. Auch über ein Anschlagsziel war zunächst nichts bekannt.

NRW: Anschlag mit Biowaffen geplant? Hintergründe liegen im Dunkeln

Die Planung eine Anschlags mit Biowaffen weckt Erinnerungen an das Jahr 2018. Damals hatte ein 29 Jahre alter Mann in Köln eine Rizin-Bombe zünden. Es handelte sich um einen Tunesier, der zusammen mit seiner Frau einen biologischen Kampfstoff hergestellt hatte. Der Sprengsatz war mit 250 Stahlkugel gespickt. Zu einer Explosion kam es nicht.

2018 handelte es sich offenbar um einen islamistischen Hintergrund. Der Islamische Staat hatte im Vorfeld oftmals zu Anschlägen mit Biowaffen aufgerufen und Anleitungen zum Bombenbau im Internet verbreitet.