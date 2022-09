Angst vor Tropen-Krankheit in NRW – Heimkehrer aus Afrika isoliert

In Nordrhein-Westfalen geht die Angst vor einem Seuchen-Alarm um. Ein Heimkehrer aus Afrika könnte eine Tropen-Krankheit mit ins Sauerland gebracht haben.

In Nordrhein-Westfalen geht wegen einer tödlichen Tropen-Krankheit die Angst um. In Menden im Sauerland herrschte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Seuchen-Alarm, da ein 22 Jahre alter Mann über hohes Fieber geklagt hatte. Er war erst wenige Stunden vorher von einer Reise aus Afrika zurückgekehrt.

Tropen-Krankheit in NRW? Mann in Menden mit Symptomen

"Der Rettungsdienst wurde um kurz vor 4 Uhr gerufen – im Verlauf des Gesprächs mit dem Notarzt wurden die Hintergründe bekannt. Dann hat der Notarzt Alarm geschlagen und die Rettungskette in Bewegung gesetzt", erklärte Kreissprecherin Ursula Erkens der Bild. Offenbar passen die Symptome zu denen einer Tropen-Krankheit.

Daraufhin hatte sich ein Spezialteam zu dem Erkrankten aufgemacht und diesen aus seinem Wohnhaus geholt. Durch eine Dekontaminationsschleuse wurde der Mann in einen speziellen Krankenwagen gebracht, der mit Luftschleusen ausgestattet ist.

Video: dpa Exklusiv

Patient in Uniklinik Düsseldorf: Art der Krankheit noch offen

Am Mittwochmittag brach der Krankenwagen von der Polizei eskortiert in Richtung Uniklinik Düsseldorf auf. Der ungewöhnliche Konvoi soll gegen 14 Uhr eingetroffen sein. Ob sich der Mann tatsächlich eine Tropen-Krankheit eingefangen hat, konnte noch nicht geklärt werden. Daher ist auch noch unklar, ob in Menden eine Seuchen-Gefahr herrscht.

Erkens sagte der Bild, dass die Ergebnisse frühestens am späten Nachmittag erwartet werden. Mindestens bis zu diesem Zeitpunkt muss die Freundin des Mannes in Quarantäne bleiben.