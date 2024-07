Vater attackiert Frau und Tochter mit Messer - U-Haft

Nach einem Messerangriff auf seine Tochter und seine Ehefrau im Nürnberger Land sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Der 40-Jährige werde des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen verdächtigt, teilte die Polizei mit. Die 15-Jährige und ihre 34 Jahre alte Mutter seien inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, würden aber wegen ihrer schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

Auch eine Zeugin habe der Syrer bei dem plötzlichen Angriff in einer Grünanlage in Hersbruck am Donnerstagabend verletzt, als sie Mutter und Tochter zu Hilfe kam. Die 45-Jährige sei ebenfalls im Krankenhaus behandelt worden.

Hintergründe der Tat noch unklar

Der 40 Jahre alte Verdächtige war früheren Angaben der Polizei zufolge zunächst zu Fuß vom Tatort geflüchtet. Er sei aber kurze Zeit später in der Hersbrucker Innenstadt festgenommen worden, wie die Polizei weiter mitteilte.

Wie und warum es zu der Tat kam, war zunächst nicht bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei lebten der Verdächtige und die Frau bereits seit längerer Zeit getrennt.