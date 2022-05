Auto rast in Bushaltestelle – zwei Schwerverletzte

Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr offenbar zu schnell, schleuderte in einem Kreisverkehr auf den Gehweg und krachte in eine Bushaltestelle, wo Menschen warteten.

Im schwäbischen Nürtingen im Landkreis Esslingen kam es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Auto in eine Bushaltestelle und erfasste dabei eine 42-Jährige und einen 29-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide wurden so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Unfall in Nürtingen: Offenbar zu schnell unterwegs

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend um kurz nach 21 Uhr im Nürtinger Stadtteil Zizishausen. Der 23-Jährige war nach Angaben der Polizei in seinem blauen Seat Toledo offenbar zu schnell unterwegs gewesen. Als er nach derzeitigem Ermittlungsstand auf der Oberboihinger Strasse in Richtung Wendlingen durch den Kreisverkehr am dortigen McDonald's Restaurant fahren wollte, drückte es ihn – "vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit", wie es in der Mitteilung der Polizei heißt – von der Fahrbahn auf den Gehweg. Dort traf der Wagen auf die Bushaltestelle, an der die zwei Fußgänger warteten.

Weiter hieß es, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart sei ein Gutachter eingeschaltet worden, der sich die Situation am Unfallort ansah. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen dauern derzeit noch an. Den entstandenen Sachschaden schätzen Beamten auf rund 7.000 Euro. Schweirigkeiten und zusätzlichen Ärger bereiteten der Polizei und den Rettungskräften offenbar auch zahlreiche Schaulustige: Auch ihretwegen hätten die Beamten vor Ort die Unfallstelle weiträumig absperren müssen, teilte die Polizei mit.

Mehr Informationen erfahren Sie in Kürze auf dieser Seite.