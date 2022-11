Schwere Störung im deutschen O2-Netz

Das O2-Netz hat am heutigen Donnerstag offenbar mit schweren Störungen zu kämpfen. Es ist bereist die zweite Störung in einem kurzen Zeitraum.

O2-Kunden müssen am Donnerstag offenbar mit einigen Störungen rechnen. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer des Telekommunikationsanbieters meldeten im Verlauf des Donnerstags Störungen und Probleme. Auf der Website allestörungen.de gingen einige Hinweise ein, wonach sowohl das Mobilnetz, das Festnetz, DSL und das Internet betroffen sein sollen.

O2-Störungen heute in ganz Deutschland

Die Probleme im O2-Netz scheinen in zahlreichen Regionen in ganz Deutschland aufzutreten. Es handelt sich bereits um die zweite schwere Störung im O2-Netz in einer Woche.

Am letzten Donnerstag gab es massive Störungen im deutschen O2-Netz. Kunden konnten beispielsweise für einen Zeitraum keine Handy-Anrufe tätigen. Die mobile Telefonie war wegen einer Störung an einem Sprachübertragungsserver aufgetreten. Das hatte O2 mitgeteilt. Ob es sich heute im ähnliche Probleme handelt, ist noch unklar.

