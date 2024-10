Oberbürgermeister Neubrandenburgs erklärt nach Hasswelle auf Regenbogenfahnen seinen Rücktritt

Der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern, Silvio Witt, hat sich zu seinem angekündigten Rücktritt geäußert. Der parteilose Politiker will sein Amt im Mai 2025 aufgeben. Im Vorfeld der überraschenden Ankündigung am Donnerstag hatten Vertreterinnen und Vertreter der Stadt beschlossen, eine Regenbogenfahne am Bahnhof der Stadt nicht mehr aufzuhängen. Die Flagge, die unter anderem für mehr Toleranz gegenüber Homosexualität steht, war mehrfach gestohlen und gegen eine Fahne mit Hakenkreuz ausgetauscht worden.

In seiner Rücktrittsankündigung bezeichnete Witt es als große Ehre, Oberbürgermeister von Neubrandenburg gewesen zu sein. Obwohl ihm die Stadt „über alles“ ans Herz gewachsen sei, habe er sich zum Rücktritt entschließen müssen. In dem Facebook-Post bat Witt außerdem darum, seine Privatsphäre und die seines persönlichen Umfelds zu respektieren. Er werde öffentlich keine weiteren Angaben zu seiner Entscheidung treffen.

Oberbürgermeister erklärt Rücktritt mit Druck und Auswirkungen auf das eigene Umfeld

Wie der NDR am Sonntag berichtete, führte Witt bei einer Veranstaltung der Körber-Stiftung in Berlin seinen angekündigten Rücktritt nun deutlicher auf den Druck zurück, als homosexueller Mensch Politik zu machen. „Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit und Social Media tut da ein Übriges“, erklärte Witt. „Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo Sie merken, dass das Auswirkungen auf Ihr Umfeld hat, also auf Ihren Ehemann, auf Ihre Familie, auf Ihre Freunde.“ Der Politiker sprach weiter von einem Schlüsselereignis, als seine Mutter ihm morgens per Whatsapp geschrieben habe, dass die Berichte in der Zeitung heute nicht so schlimm seien.

Witt ist seit 2015 Oberbürgermeister von Neubrandenburg, der drittgrößten Stadt von Mecklenburg-Vorpommern. Erst 2022 wurde der Politiker mit großem Abstand zu seinem Gegenkandidaten im Amt bestätigt. Immer wieder hatte Witt sich für mehr Toleranz in seiner Stadt eingesetzt. Die Regenbogenfahne war an prominenter Stelle am Bahnhofsvorplatz neben Flaggen Neubrandenburgs und der Hochschule befestigt gewesen. (mit dpa)