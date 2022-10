Oberfranken

17:40 Uhr

Was geschah an Bord des Flugzeugs von "McFit"-Gründer Rainer Schaller?

Plus Die Piaggio P.180 des Unternehmers verschwand auf dem Weg nach Costa Rica plötzlich vom Radar. Was ist vor dem Absturz an Bord passiert? Was ein Experte sagt.

Von Herbert Mackert, Christian Pack, Benjamin Stahl

Auch eine Woche nach dem Absturz der Maschine von "McFit"-Gründer Rainer Schaller vor der Küste Costa Ricas sitzt der Schock in seiner oberfränkischen Heimat tief. "Die Betroffenheit ist allenthalben groß", sagte Schlüsselfelds Bürgermeister Johannes Krapp am Freitag.

