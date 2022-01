"Obi-Wan Kenobi" als Serie auf Disney+: Das ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt

Mit "Obi-Wan Kenobi" bekommt die "Star Wars"-Figur eine eigene Serie auf Disney+. Hier erfahren Sie, was zu Start, Handlung und Besetzung schon bekannt ist.

"Obi-Wan Kenobi" ist eines von vielen " Star Wars"-Projekten, die für Disney+ in Arbeit sind. Die Serie bekommt aber besonders viel Aufmerksamkeit, da sie nicht nur beliebte Figuren der Reihe zurückbringt, sondern auch bekannte Schauspieler. So kehrt Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi zurück und Hayden Christensen als Anakin Skywalker.

Was ist rund um Start, Handlung, Besetzung und Folgen schon bekannt? Das fassen wir in diesem Artikel zusammen. Der Text wird regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert.

"Obi-Wan Kenobi": Wann ist der Start der Serie auf Disney+ in Deutschland?

Ursprünglich gab es Pläne für einen "Obi-Wan Kenobi"-Kinofilm. Nachdem mit "Solo: A Star Wars Story" aber ein ähnliches Kinoprojekt hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, änderten sich die Pläne. Im August 2019 kündigte Disney offiziell an, dass die Figur Obi-Wan Kenobi eine Serie für Disney+ bekommen wird.

Die Dreharbeiten haben im Frühjahr 2021 begonnen und wurden im Herbst abgeschlossen. Der Release der "Obi-Wan Kenobi"-Serie ist für das Jahr 2022 geplant, doch ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Wie viele Folgen hat die "Obi-Wan Kenobi"-Serie?

Im Gegensatz zur "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" soll die Handlung von "Obi-Wan Kenobi" recht kurz ausfallen. Nach Angaben von Disney ist nur eine einzige Staffel mit sechs Folgen geplant.

"Star Wars": Was ist die Handlung von "Obi-Wan Kenobi"?

Die Handlung wird laut Disney zehn Jahre nach den Ereignissen der Episode 3 "Die Rache der Sith" ansetzen und neun Jahre vor Episode 4 "Eine neue Hoffnung". Nachdem sein früherer Schüler Anakin Skywalker die Jedi-Ritter verraten hat und als Darth Vader zur dunklen Seite der Macht gewechselt ist, lebt Obi-Wan Kenobi im Exil auf dem Planeten Tatooine. Dort wacht er über Anakins Sohn Luke Skywalker - der spätere Held der Reihe ist zum Zeitpunkt der Serie gerade einmal zehn Jahre alt.

In der Serie wird es Ereignisse geben, die Obi-Wan Kenobi vorübergehend zwingen werden, sein Versteck zu verlassen. Genaueres hat Disney dazu noch nicht verraten. Es steht aber fest, dass Darth Vader eine Rolle in der Handlung einnehmen wird. Disney hat mit einem "rematch of the century" sogar ein Duell zwischen Obi-Wan Kenobi und seinem früheren Schüler angedeutet.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast von "Obi-Wan Kenobi"?

Die Serie bringt zwei bekannte Schauspieler aus Episode 1 bis 3 zurück. So übernimmt Ewan McGregor einmal mehr die Rolle von Obi-Wan Kenobi. Im Dezember 2020 gab Disney außerdem bekannt, dass Hayden Christensen wieder Anakin Skywalker spielt - oder genauer gesagt Darth Vader.

Laut Medienberichten gab es auch Castings für Kinder-Schauspieler, die Luke Skywalker und Leia Organa im Alter von etwa zehn Jahren spielen sollen. Das würde bedeuten, dass in der "Obi-Wan Kenobi"-Serie mit Anakin, Luke und Leia gleich drei Mitglieder der Skywalker-Familie eine Rolle spielen werden.

