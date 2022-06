"Obi-Wan Kenobi", Staffel 2: Start, Besetzung, Handlung - Was ist bekannt?

Disney hat mit "Obi-Wan Kenobi" eine Spin-Off Serie zum Star-Wars Universum herausgebracht. Wir informieren Sie darüber, was bereits zu Start, Besetzung und Handlung einer möglichen Staffel 2 bekannt ist.

Beim Star-Wars Universum ist der Name Programm. Denn die Geschichte um den intergalaktischen Krieg umspannt weite Teil des Universums. Beinahe ebenso groß wie die Welt von Star-Wars ist die Beliebtheit, die das Franchise bei ihren Anhängern genießt. Nachdem Disney die Rechte an den Star-Wars Filmen gekauft hatte, herrschte zunächst große Skepsis. Doch finden die neuen Serien, die der Mediengigant auf seiner Streamingplattform Disney+ veröffentlicht, großen Anklang.

Das gilt auch für den neuesten Star-Wars Erfolg: Die Serie "Obi-Wan Kenobi", die die Geschichte des beliebten Jedi nach dem Ende von Episode drei zeigt. Wir informieren Sie über alles, was bereits zu Start, Besetzung und Handlung einer zweiten Staffel bekannt ist.

"Obi-Wan Kenobi", Staffel 2: Start der neuen Folgen

Gerade erst wurde die "Obi-Wan Kenobi"-Serie bei Disney+ veröffentlicht, da werden bereits die Rufe nach einer weiteren Staffel laut. Dass eine solche erscheint, hängt maßgeblich am Erfolg der ersten Staffel. Die Verantwortlichen bei Lukasfilm, der zu Disney gehörenden Produktionsfirma, aus deren Arsenal das Star-Wars Universum stammt, haben sich dazu bereits geäußert. Falls die Fans dies wünschen würden, werde sich das Unternehmen mit der Umsetzung einer Fortsetzung der Serie auseinandersetzen.

Bis eine weitere Staffel zu sehen sein wird, müssen Fans allerdings eine ordentliche Wartezeit mit einplanen. Denn allein die Produktion der ersten Staffel dauerte durch diverse, teils coronabedingte Verzögerungen bis zur Ausstrahlung der Serie fast zwei Jahre. Sollte einer neuen Staffel grünes Licht gegeben werden, dann wird diese daher vermutlich frühestens Ende 2023 zu sehen sein.

Besetzung von "Obi-Wan Kenobi", Staffel 2: Das sind die Schauspieler im Cast der Serie

Einer der Hauptgründe, warum die erste Staffel von "Obi-Wan Kenobi" so gut bei den Fans angekommen ist, dürfte darin liegen, dass die Darsteller der Charaktere aus der zweiten Star-Wars Trilogie in der Serie wieder in ihre alten Rollen geschlüpft sind. Insbesondere die Tatsache, dass Ewan McGregor den Hauptcharakter Obi-Wan Kenobi spielt, ist ein entscheidendes Verkaufskriterium der Serie. Als i-Tüpfelchen spielt zusätzlich Hayden Christensen die Rolle des Darth Vader. Bereits in Episode zwei und drei hatte der Schauspieler die Rolle des Anakin Skywalker (des späteren Darth Vader) übernommen.

Wir haben Ihnen hier einmal einige der wichtigsten Rollen der Serie "Obi-Wan Kenobi" und die Schauspieler, die sie spielen, zusammengetragen:

Lesen Sie dazu auch

Rolle Schauspieler Anakin Skywalker / Darth Vader Hayden Christensen Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor Qui-Gon Jinn Liam Neeson Großinquisitor Rupert Friend Owen Lars Joel Edgerton

"Obi-Wan Kenobi", Staffel 2: Handlung der Serie

Die Serie spielt in der Zeit zwischen den beiden ursprünglichen Star-Wars Trilogien, zwischen Episode III und Episode IV. Obi-Wan lebt unter seinem Decknamen "Ben" auf dem Wüstenplaneten Tatooine und wacht über den jungen Luke Skywalker. Doch er gerät ins Radar der Inquisition des Imperiums, die Jagd auf die verbliebenen Jedi macht. Um ihnen zu entgehen und um die entführte Prinzessin Lea zu retten, muss sich Obi-Wan aus seinem Exil begeben und seinem ehemaligen Schüler erneut entgegentreten.

Staffel zwei wird wahrscheinlich direkt und ohne Zeitsprung an Staffel eins anknüpfen, da der Zeitraum in dem die Serie spielt von Anfang an ein Begrenzter ist. Die Fortsetzung kann also maximal bis zu Beginn der Handlung von Episode IV gehen.