Fahrradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Lautertal im Odenwald (Landkreis Bergstraße) ist ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Andere Verkehrsteilnehmer fanden den 45-Jährigen nach Angaben der Polizei am Mittwochabend schwer verletzt auf der Straße. Zum Unfallhergang sind demnach noch weitere Ermittlungen nötig, die Polizei geht aber ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass der Radfahrer mit einem Wildtier zusammengestoßen war. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

