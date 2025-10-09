Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Öffentliche Fahndung: TV-Sendung sorgt für zahlreiche Hinweise zu Räubern

Öffentliche Fahndung

TV-Sendung sorgt für zahlreiche Hinweise zu Räubern

2023 sollen zwei Unbekannte in Oberursel einen schweren Raub begangen haben. Jetzt könnte es entscheidende Hinweise geben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei wertet die Hinweise aus. (Symbolbild)
    Die Polizei wertet die Hinweise aus. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

    Mehrere Anrufer haben nach einer öffentlichen Fahndung Hinweise zu zwei gesuchten Räubern aus dem Hochtaunuskreis gegeben. Die Hinweise, die in niedriger zweistelliger Zahl eingegangen seien, müssten nun ausgewertet werden, teilte ein Sprecher der Polizei Westhessen mit. In der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» hatte die Polizei am Mittwochabend gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt die Bevölkerung um Mithilfe gebeten, einen zwei Jahre alten Fall aufzuklären.

    Zwei unbekannte Täter sollen im September 2023 einen schweren Raub begangen haben. Dabei brachen sie in ein Wohnhaus ein, bedrohten zwei Menschen und erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände im Wert von etwa 57.500 Euro. Seitdem sind sie flüchtig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden