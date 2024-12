Öffnungszeiten an Heiligabend: Was hat am 24. Dezember offen?

Heiligabend ist der erste festliche Termin an Weihnachten, trotzdem nutzen ihn viele für die letzten Besorgungen vor den Feiertagen. Schließlich ist am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag auch arbeitsfrei und alle Geschäfte bleiben geschlossen. Die Öffnungszeiten an Heiligabend variieren, aber in den meisten Gesetzen ist festgehalten, dass Geschäfte an Heiligabend bis 14 Uhr öffnen dürfen. Aber was gilt in diesem Jahr?

So ist die rechtliche Lage zu Öffnungszeiten an Heiligabend

Die Öffnungszeiten waren bis September 2006 im Ladenschlussgesetz des Bundes geregelt. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales liegt die Gesetzgebungskompetenz für den Ladenschluss seitdem aber bei den Bundesländern. Fast alle haben davon auch Gebrauch gemacht und ein eigenes Gesetz erlassen - nur in Bayern gilt noch das Ladenschlussgesetz des Bundes.

In den meisten Ladenschlussgesetzen gelten für den 24. Dezember besondere Regeln. In Baden-Württemberg zum Beispiel ist festgehalten, dass Geschäfte an Heiligabend nur bis 14 Uhr geöffnet haben dürfen. Das gilt sogar in Berlin. Außerdem gibt es in den Ladenschlussgesetzen einen interessanten Zusatz: "Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel" verkaufen, dürfen an Heiligabend öffnen, obwohl er auf einen Sonntag fällt.

Das gilt sogar im strengen Bayern, wo die Läden werktags um 20 Uhr schließen müssen. Zum Vergleich: In Berlin kann man laut Ladenschlussgesetz bis 24 Uhr einkaufen. Wir haben bei Rechtsanwalt Henning J. Bahr nachgefragt und auch er hat bestätigt: "Sofern ein Supermarkt überwiegend Lebens- und Genussmittel anbietet, darf er bis 14 Uhr geöffnet haben, auch wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt."

Von den Ladenschlusszeiten ausgenommen sind Apotheken, Tankstellen, Verkaufsstellen an Flughäfen und Bahnhöfen und Geschäfte in anerkannten Kur- und Erholungsorten. Laut Henning J. Bahr dürfen Geschäfte, auf die das zutrifft, an Heiligabend auch nach 14 Uhr öffnen - sogar wenn der 24. auf einen Sonntag fällt. "Im Einzelnen gibt es bei diesen Ausnahmen aber noch Sonderregelungen bezüglich der Arten an Waren, die verkauft werden dürfen", schreibt der Rechtsanwalt.

Öffnungszeiten an Heiligabend 2024: Welche Geschäfte dürfen öffnen?

2024 fällt der 24. Dezember auf einen Dienstag. Wenn Heiligabend auf einen Wochentag fällt, gelten die Ladenöffnungsgesetze der Bundesländer. Und obwohl die Öffnungszeiten normalerweise stark variieren, sind sich die Länder an Heiligabend wohl einig: alle Läden sollen ab 14 Uhr für Kunden geschlossen sein. Einige Discounter schließen zwar schon früher, sie sind aber verpflichtet, die veränderten Öffnungszeiten gut sichtbar kenntlich zu machen. Wer noch einen Last-Minute-Einkauf erledigen will, sollte sich deshalb lieber vorher bei seinem örtlichen Discounter informieren. Auch innerhalb einer Discounter-Kette, können die Öffnungszeiten nämlich variieren.

Trotzdem gibt es an Heiligabend gute Anlaufstellen, um den Last-Minute-Weihnachtseinkauf trotzdem zu bewerkstelligen: Filialen an Flughäfen und Bahnhöfen dürfen regulär auch sonntags öffnen und haben auch an Heiligabend unter der Woche meist länger geöffnet. Es lohnt sich deshalb, die spezifischen Öffnungszeiten der Filialen in der Region zu prüfen.