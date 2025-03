Wo und wann dürfen Bäckereien öffnen? Ein Überblick der Öffnungszeiten an Ostern

Viele freuen sich auf die arbeitsfreien gesetzlichen Feiertage rund um Ostern. Das bedeutet aber auch, dass die Geschäfte schließen müssen. Wie kommt man nun an seine frischen Brötchen am Wochenende? Zum Glück gelten für Bäckereien gesonderte Öffnungszeiten an Ostern. Es gibt das bundesweite "Gesetz über den Ladenschluß" und die Gesetze der Bundesländer. Wann und wo dürfen Bäckereien an Ostern öffnen?

Öffnungszeiten: Wann und wo dürfen Bäckereien an Ostern öffnen?

Laut dem bundesweiten Ladenschlussgesetz gelten die Ausnahmen für Bäckereien nicht am 2. Osterfeiertag, also dem Ostermontag. Das gilt aber mittlerweile nur noch in Bayern, es ist nämlich das einzige Bundesland, das noch kein eigenes Ladenschluss- oder -öffnungsgesetz formuliert hat. Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag variieren die Öffnungszeiten der Bäcker also je nach Bundesland. Folgende Regeln und Ausnahmen sind in den Gesetzen festgehalten:

Baden-Württemberg:

Bayern:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: offen – maximal drei Stunden

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – maximal drei Stunden

Ostermontag: geschlossen

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales

Berlin:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: offen – zwischen 7 und 16 Uhr

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – zwischen 7 und 16 Uhr

Ostermontag: geschlossen

Quelle: Ladenschlussgesetz Berlin

Brandenburg:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: offen – maximal fünf Stunden

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – maximal fünf Stunden

Ostermontag: geschlossen

Quelle: Ladenschlussgesetz Brandenburg

Bremen:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: offen – maximal drei Stunden zwischen 8 und 16 Uhr

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – maximal drei Stunden zwischen 8 und 16 Uhr

Ostermontag: geschlossen

Quelle: Ladenschlussgesetz Bremen

Hamburg:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: offen – maximal fünf Stunden zwischen 7 und 16 Uhr

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – maximal fünf Stunden zwischen 7 und 16 Uhr

Ostermontag: geschlossen

Quelle: Ladenschlussgesetz Hamburg

Hessen:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: geschlossen

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: geschlossen

Ostermontag: geschlossen

Quelle: Ladenschlussgesetz Hessen

Mecklenburg-Vorpommern:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: offen – maximal fünf Stunden

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – maximal fünf Stunden

Ostermontag: offen – maximal fünf Stunden

Quelle: Ladenschlussgesetz Mecklenburg-Vorpommern



Niedersachsen:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: offen – maximal fünf Stunden

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – maximal fünf Stunden

Ostermontag: offen – maximal fünf Stunden

Quelle: Ladenschlussgesetz Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: offen – maximal fünf Stunden

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – maximal fünf Stunden

Ostermontag: geschlossen

Quelle: Ladenschlussgesetz Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: offen – Öffnungszeiten können abweichen

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – Öffnungszeiten können abweichen

Ostermontag: geschlossen

Quelle: Ladenschlussgesetz Rheinland-Pfalz

Saarland:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: offen – maximal fünf Stunden

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – maximal fünf Stunden

Ostermontag: offen – maximal fünf Stunden

Quelle: Ladenschlussgesetz Saarland

Sachsen:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: geschlossen

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – maximal sechs Stunden

Ostermontag: offen – maximal sechs Stunden

Quelle: Ladenschlussgesetz Sachsen

Sachsen-Anhalt:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag : offen – maximal fünf Stunden

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: offen – maximal fünf Stunden

Ostermontag: offen – maximal fünf Stunden

Quelle: Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: geschlossen

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: geschlossen

Ostermontag: offen – maximal fünf Stunden

Quelle: Ladenschlussgesetz Schleswig-Holstein

Thüringen:

Gründonnerstag: reguläre Öffnungszeiten

Karfreitag: geschlossen

Samstag: reguläre Öffnungszeiten

Ostersonntag: geschlossen

Ostermontag: offen - zwischen 7.00 bis 17.00 Uhr maximal fünf Stunden

Quelle: Ladenschlussgesetz Thüringen

Wer an Tagen, wo Bäckereien geschlossen haben müssen trotzdem Lebensmittel braucht, kann es bei einer Tankstelle versuchen. Diese dürfen nämlich immer öffnen und an Karfreitag sogar "Reisebedarf" verkaufen, darunter fallen Lebens- und Genussmittel in kleineren Mengen. Auch an Bahnhöfen und Flughäfen gelten Ausnahmen rund um Ostern.