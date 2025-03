Haben Bäckereien am Pfingstmontag geöffnet?

Pfingstmontag ist bundesweit ein gesetzlicher Feiertag. Das bedeutet aber auch, dass viele Läden geschlossen bleiben müssen. In den Gesetzen der einzelnen Bundesländer sind aber Ausnahmen für bestimmte Waren festgehalten und dazu zählen auch Bäckereien.

In welchen Bundesländern dürfen Bäckereien am Pfingstmontag öffnen und wo müssen sie geschlossen bleiben? Hier lesen Sie die Antwort.

Haben Bäckereien am Pfingstmontag offen?

Seit 2006 dürfen die Bundesländer selbst über ihre Ladenöffnungszeiten entscheiden. Zuvor galt das bundesweite Ladenschlussgesetz. Mittlerweile haben alle Bundesländer auch ein eigenes Ladenschluss- oder Ladenöffnungsgesetz eingeführt. Berlin war eines der ersten Bundesländer, das neue Öffnungszeiten eingeführt hat: Das Berliner Ladenöffnungsgesetz trat am 14. November 2006 in Kraft. Nur in Bayern gilt noch das bundesweite Ladenschlussgesetz.

In den meisten Gesetzen ist festgehalten, dass besondere Waren – zum Beispiel, Blumen, Milch, Zeitschriften und Bäckerware – auch an Sonn- und Feiertagen verkauft werden dürfen. Dabei gelten je nach Bundesland andere Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten: Dürfen Bäckereien am Pfingstmontag öffnen?

Es ist ausgeglichen: Acht Bundesländer erlauben eine Öffnung der Bäckereien am Pfingstmontag, in den restlichen Ländern bleiben die Türen geschlossen. Die Ausnahmen werden dabei immer explizit im Paragraphen für den Verkauf besonderer Waren erwähnt. Laut der Ladenöffnungsgesetze der Bundesländer sind die Öffnungszeiten der Bäckereien am Pfingstmontag folgendermaßen geregelt:

Baden-Württemberg: Bäckereien dürfen drei Stunden lang offen haben.

Bayern: Bäckereien müssen am Pfingstmontag geschlossen bleiben.

Berlin: Die Bäckereien bleiben zu. Die Ausnahme für Pfingstmontag ist im Berliner Ladenöffnungsgesetz unter §4 festgehalten.

Brandenburg: Bäckereien müssen geschlossen bleiben.

Bremen: Bäckereien müssen am Pfingstmontag geschlossen bleiben.

Hamburg: Bäckereien müssen geschlossen bleiben.

Hessen: Bäckereien dürfen am Pfingstmontag für insgesamt sechs Stunden öffnen.

Mecklenburg-Vorpommern: Bäckereien dürfen maximal fünf Stunden öffnen.

Niedersachsen: Bäckereien dürfen am Pfingstmontag für maximal fünf Stunden öffnen.

Nordrhein-Westfalen: Bäckereien haben geschlossen.

Rheinland-Pfalz: Bäckereien müssen am Pfingstmontag geschlossen bleiben.

Saarland: Bäckereien dürfen für fünf Stunden öffnen.

Sachsen: Bäckereien bleiben geschlossen.

Sachsen-Anhalt: Bäckereien dürfen insgesamt fünf Stunden öffnen.

Schleswig-Holstein: Bäckereien dürfen fünf Stunden öffnen.

Thüringen: Bäckereien dürfen am Pfingstmontag für fünf Stunden öffnen.

Übersicht: In diesen Bundesländern haben Bäckereien am Pfingstmontag geöffnet:

Baden-Württemberg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Saarland

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

In diesen Bundesländern sind Bäckereien am Pfingstmontag geschlossen:

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Pfingsten: Warum sind die Läden eigentlich geschlossen?

Für Christen hat Pfingsten eine besondere Bedeutung: Den Jüngern soll laut Bibel der Heilige Geist erschienen sein. Pfingsten markiert auch den Beginn der christlichen Mission, da die Jünger Überlieferungen zufolge am 50. Tag nach Ostern anfingen, weitere Anhänger von den Taten Jesu zu überzeugen.

Falls Sie Ihren Angehörigen an Pfingsten eine kleine Freude machen wollen, könnte Sie dieser Artikel interessieren: Pfingstgrüße: 45 Sprüche zu Pfingsten.