Streit um ÖPNV: Fällt die Maskenpflicht in Bus und Bahn?

Die Corona-Schutzmaßnahmen werden in Deutschland nach und nach gelockert. Nun steht auch das Ende der Maskenpflicht im ÖPNV im Raum - und wird kontrovers diskutiert.

Mit dem Coronavirus leben lernen, auf dieses Szenario deuten die aktuellen Entwicklungen beim Umgang mit der Pandemie hin. Die Corona-Isolationspflicht wird in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein abgeschafft. Die Zeiten des ganzwöchigen Homeoffice sind in fast allen Branchen vorbei und die Schutzmaßnahmen werden nach und nach gelockert. Eine Regelung, die bislang noch nicht abgeschafft wurden, ist die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr. Das könnte sich bald ändern.

Maskenpflicht im ÖPNV: Vorstoß aus Schleswig-Holstein sorgt für Diskussionen

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wackelt und sorgt für Streit in der Bundespolitik. Ein Vorstoß aus Schleswig-Holstein hat den Stein ins Rollen gebracht. Zum Jahresende läuft die Maskenpflicht im ÖPNV dort aus – und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) hat derzeit nicht vor, sie zu verlängern. Er appelliert stattdessen an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger: "Mit Symptomen bleibt man zu Hause".

Es ist Günthers gutes Recht, die Maskenpflicht in Bus und Bahn in Schleswig-Holstein abzuschaffen. Immerhin fällt sie laut dem Infektionsschutzgesetz in den Zuständigkeitsbereich der Länder. Im Fernverkehr gilt hingegen eine bundesweite Maskenpflicht. Günther hofft darauf, dass auch im Öffentlichen Nahverkehr eine einheitliche Regelung erreicht werden kann. Einigkeit herrscht zu diesem Thema in der Bundespolitik aber nicht.

Wird die Maskenpflicht in Bus und Bahn abgeschafft?

Der Streit um eine Abschaffung der Maskenpflicht in Bus und Bahn spaltet die Ampel-Koalition. "Wir plädieren für eine Maskenempfehlung statt einer Maskenpflicht. Denn Bürgerinnen und Bürger können sich selbst schützen und eigenverantwortlich entscheiden", sagte Andrew Ullmann, gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Interview mit der Welt. Beim grünen Koalitionspartner sieht man das anders.

Janosch Dahmen (Grüne) hat jüngst deutlich gemacht, dass er eine Lockerung der Maskenpflicht im ÖPNV ablehnt. Selbiges gilt für das Ende der Isolationspflicht für Infizierte. "Es gibt keine neuen, medizinisch evidenten Gründe, warum jetzt von den bisher gesetzlich vorgesehenen Absonderungs- und Isolationspflichten oder aber der Maskenpflicht im Nahverkehr abgewichen werden sollte", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag der Welt. Das Gegenteil sei der Fall: "Die konsequente Unterbrechung von Corona-Infektionsketten und die Reduzierung von Ansteckungsrisiken" sei gerade in den kommenden Monaten wichtig, in denen die Atemwegserkrankungen saisonal bedingt deutlich ansteigen werden.

Derzeit scheint es, als gebe es zunächst keine einheitliche Regelung zu einer Abschaffung der Maskenpficht in Bus und Bahn. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder scheinen sich nämlich nicht einig zu sein. "Auch wenn wir uns alle etwas anderes wünschen, ist die Pandemie nicht vorbei. Das beweisen nicht zuletzt die relativ hohen Todeszahlen, die wir unverändert verzeichnen", sagte beispielsweise Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): "In der kalten Jahreszeit werden die Probleme erfahrungsgemäß auch noch größer. Vor diesem Hintergrund werden wir in Niedersachsen vorsichtig bleiben."

