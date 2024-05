Auf dem Weg zum Gardasee: Österreich führt Abfahrverbot ein

In Österreich ist ein strenges Abfahrverbot für durchreisende Autofahrer erlassen wurden. Was Urlauber dazu wissen müssen, lesen Sie hier.

Strenge Regeln für Urlauber: Auch 2024 hat das österreichische Bundesland Tirol wieder ein Abfahrverbot für durchreisende Autofahrer erlassen. Betroffen davon sind zahlreiche Landstraßen, die Autofahrer gerne als Ausweichrouten nutzen, wenn sich auf der Autobahn der Verkehr staut. Welche Strecken mit den Verboten belegt sind und was Durchreisende beachten müssen, verraten wir Ihnen in diesem Text.

Abfahrverbot in Österreich: Darum darf man in Tirol nicht von der Autobahn abfahren

Wenn sich auf den Autobahnen in Tirol der Verkehr staut, weichen viele Urlauber auf Landstraßen aus. Doch für die Anwohner ist dieser massive Ausweichverkehr oft eine Belastung. Deswegen hat die Tiroler Landesregierung dieses Jahr ein Abfahrverbot für durchreisende Urlauber erlassen.

Das Abfahrverbot gilt laut dem Land Tirol für alle Kraftfahrzeuge, die sich in Tirol auf Durchreise befinden.

In Kraft getreten ist das Verbot am 9. Mai 2024. Enden soll es am 13. Oktober 2024.

Allerdings gilt das Abfahrverbot nur zwischen 7 Uhr und 19 Uhr an starken Reisentagen, sprich an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen.

Wer also an einem Mittwoch einen Stau auf der Autobahn in Tirol umfahren will, kann das bedenkenlos tun.

Abfahrverbot in Österreich: Welche Straßen sind in Tirol gesperrt?

Das Abfahrverbot gilt laut dem Land Tirol in folgenden Bezirken:

Innsbruck / Innsbruck Land

/ Land Kufstein

Imst

und Reutte .

Folgende Strecken sind im Großraum Innsbruck von dem Verbot betroffen, wenn das Ziel in Italien oder Deutschland liegt:

L11 Völser Straße Ausfahrt

L57 Zirler Straße und Bahnhofstraße Zirl

Zirl Abfahrt B177-R2 u. -R3 von B177 in Fahrtrichtung Ortszentrum Zirl

Ortszentrum Zirl B171 Tiroler Straße

B171b Kreisverkehr in Fahrtrichtung Osten

Osten L283 Ampasser Straße

L13 Sellraintalstraße

L394 Axamer Straße

L11 Völser Straße

L11 Kreisverkehr Ausfahrt L306 Gemeindestraße Gießenweg, Affling

Gießenweg, Affling L9 Mittelgebirgsstraße

L32 Aldranser Straße

L38 Ellbögener Straße

B171a Tiroler Straße

L226 Natterer Straße

L227 Mutterer Straße

Gemeindestraßen Rothenbrunn und Fotscherstraße

Rothenbrunn und Fotscherstraße L38 Ellbögener Straße

Gemeindestraße Nösslach

Diese Strecken sind im Großraum Seefeld betroffen, wenn das Ziel der Fahrten in Italien oder Deutschland liegt:

Zollamt Leutasch Schanz

Ortsdurchfahrt Scharnitz

L75 Boden Straße

L35 Buchener Straße

Mehrere Ortsdurchfahrt in Seefeld

in Zwei Ortsdurchfahrt in Reith b.S.

in Reith b.S. Ortsdurchfahrten Zirl

Im Raum Kufstein gilt das Verbot für diese Strecken:

Alte Erler Straße Fahrtrichtung Niederndorf (ausgenommen Anrainerverkehr Gemeinde Niederndorf )

(ausgenommen Gemeinde ) L295 Buchberger Straße Fahrtrichtung Niederndorf (ausgenommen Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr Gemeinde Ebbs )

(ausgenommen Ziel-, Quell- und Gemeinde ) Gemeindestraße Endach Fahrtrichtung Kufstein Krankenhaus (ausgenommen Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr Stadt Kufstein )

Endach Krankenhaus (ausgenommen Ziel-, Quell- und Stadt ) L211 Unterinntalstraße Fahrtrichtung Kufstein (ausgenommen Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr Bezirk Kufstein )

Im Bezirk Reutte sind diese Strecken mit dem Verbot belegt:

L69 Reuttener Straße Fahrtrichtung Pflach (ausgenommen Anrainerverkehr Talkessel Reutte , Lechtal und Tannheimer Tal )

Pflach (ausgenommen Talkessel , Lechtal und ) L288 Pinswanger Straße Fahrtrichtung Pflach (ausgenommen Anrainerverkehr Pinswang)

Pflach (ausgenommen Pinswang) L288-0-A1 Pinswanger Straße Fahrtrichtung Pflach (ausgenommen Anrainerverkehr Talkessel Reutte , Lechtal und Tannheimer Tal )

Pflach (ausgenommen Talkessel , Lechtal und ) L355 Heiterwanger-See-Straße in beiden Fahrtrichtungen (ausgenommen Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr Gemeinde Heiterwang )

Und auf folgenden Strecken gilt das Fahrverbot im Bereich Nassereith, wenn das Ziel der Fahrten in Deutschland liegt:

Ortsdurchfahrt Nassereith

Abfahrverbot in Tirol: Das müssen Urlauber beachten

Wie der ADAC berichtet, werden die Fahrverbote in Tirol von den Behörden in die Navigationsgeräte eingespielt. Dadurch sollen die gesperrten Strecken bei einem Stau gar nicht erst als Alternativrouten angezeigt werden.

Zusätzlich, so der ADAC weiter, überwachen die Polizei und private Sicherheitsdienste die Sperren vor Ort. „Wer sich den Anordnungen der Beamten widersetzt, muss mit hohen Geldstrafen rechnen.“

Urlauber und Reisende vor Ort sind hingegen nicht von den Verboten betroffen. „Wer seine Ferien in den genannten Regionen verbringt oder dort Freunde und Verwandte besuchen will, darf die für den Ausweichverkehr gesperrten Strecken auch weiterhin befahren.“

Bei einer Kontrolle sollte man den österreichischen Beamten allerdings glaubhaft vermitteln können, dass man nicht auf der Durchreise ist. „Hilfreich sind dabei“, schreibt der ADAC, „Buchungsbestätigungen oder genaue Angaben zum Ziel der Fahrt.“

