Bär in Österreich bei Zusammenstoß mit Zug getötet

Im Österreich wurde ein Bär bei einem Zusammenstoß mit einem Zug getötet. Die Herkunft des Braunbärs soll nun geklärt werden.

In Österreich ist am Dienstagmorgen ein Braunbär von einem Zug erfasst und dabei getötet worden. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Nähe von Schwarzach im österreichischen Bundesland Salzburg. Das gab die Landesverwaltung bekannt.

Österreich: Bär bei Zusammenstoß mit Zug getötet – Herkunft noch unklar

Laut Angaben der Polizei hatten zwei Lokführer am Dienstagmorgen einen toten Braunbären auf den Gleisen gemeldet. Daraufhin eilte ein Salzburger Landesexperte für Bären und Wölfe zur Unfallstelle. Er nahm DNA-Proben von dem Bären. Mit diesen soll nun die Herkunft des Tieres geklärt werden, die zunächst unklar war.

Den Zugverkehr beeinträchtige der Unfall nicht. Die Unfallstelle konnte schnell wieder freigegeben werden. Sie befindet sich nahe des Bahnhofs Schwarzach-St. Veit im Salzburger Pongau. Die Bahnstrecke verläuft zwischen Schwarzach und Lend.

Diskussionen um den Umgang mit Bären

Vor wenigen Wochen war in Salzburg in den Orten Grödig und Großgmain ein Bär nahe der Grenze zu Bayern gesichtet worden. Auch in Bayern wurden in den letzten Wochen mehrere Spuren von Bären gesichtet. Ein Braunbär riss im Freistaat Ende April sogar mehrere Schafe. Am Montag, 22. Mai, wurde ein Braunbär im Allgäu gesichtet.

Der Umgang mit Bären wurde in den letzten Wochen und Monaten kontrovers diskutiert. Ausgangspunkt war ein dramatischer Zwischenfall im Norden Italiens. Im Trient tötete eine Bärin einen Jogger. Es stellte sich in der Folge heraus, dass es sich um die Bärin Gaia handelt. Sie ist die Schwester von Bruno, der 2006 in Bayern erschossen wurde, nachdem er als "Problembär" galt. Der damalige Bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) hatten diesen Begriff geprägt.

Nach dem Tod des Joggers hatte Maurizio Fugatti, Präsident der autonomen Provinz Trient, einen Abschussbefehl für die Bärin erteilt. Dieser wurde später durch ein Gericht aufgehoben, Gaia wurde aber eingefangen.