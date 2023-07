Bärchen ohne Namen: Wiener Tiergarten Schönbrunn will ein Zeichen setzen

Der älteste Zoo der Welt hat berühmte Bewohner wie Panda Yuan Yuan. Und trauerte schon um Elefantenbaby Kibali. Mit der "Taufe" von Tieren soll jetzt Schluss sein.

In Wien und nicht nur hier kennt diese Namen jedes Kind. Kibali – das Elefantenbaby, dessen plötzlicher Tod 2021 für Trauer und Entsetzen bei den Besucherinnen und Besuchern des ältesten Zoos der Welt, des Schönbrunner Tiergartens, gesorgt hatte. Oder die chinesischen Pandas Yuan Yuan, Long Hui und Fu Long, wie Kibali Publikumslieblinge und deshalb von hohem Vermarktungswert für den Tierpark, der sich dank seiner vierbeinigen Stars großen Zulaufs erfreuen durfte. Sage und schreibe 21.000 Namensvorschläge erreichten den Zoo 2019 für eine in Wien geborene Eisbärin – auch aus Übersee.

Bald aber soll Schluss sein mit den Namen für die Bewohner von Schönbrunn. Man wolle im deutschsprachigen Raum eine Vorreiterrolle übernehmen und Tiere künftig nicht mehr „taufen“, sagte der Direktor des Schönbrunner Zoos, Stephan Hering-Hagenbeck, in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung. Der Grund: In der Kommunikation nach außen wolle man sich künftig verstärkt auf den Artenschutz konzentrieren. Dieser könne nur erreicht werden, wenn man sich auf die Population bedrohter Arten konzentriere – und nicht auf ein einzelnes Exemplar, erklärte eine Sprecherin des Tiergartens.

Auch Patenschaften für einzelne Tiere soll es in Schönbrunn nicht mehr geben

Hering-Hagenbeck betonte zudem, dass nur wenige Tiere bestimmter Arten in Schönbrunn Namen tragen würden: „Hierdurch werden unserer Meinung nach Tiere unterschiedlich gewertet – sie benötigen aber alle unseren Schutz und die gleiche Fürsorge“, so der Direktor. „Der Tiergarten Schönbrunn möchte als Bildungsinstitution zukünftig dieser Form der Vermenschlichung entgegentreten – und daher künftig aktiv keine Tiernamen mehr kommunizieren.“

Der Schritt dürfe vor allem bei vielen Stammbesuchern nicht besonders gut ankommen. Am Donnerstag präzisierte der Tiergarten die neue Position: Tiere sollen zwar auch weiterhin Namen bekommen, diese würden aber „nicht mehr als Marketinginstrument“ in den Vordergrund gerückt werden, hieß es. Zuständig für die Namengebung seien die Tierpfleger. Auch sollen laut dem Tiergarten Schönbrunn künftig Patenschaften für einzelne Tiere entfallen.

Im Alpenzoo Innsbruck sieht man den Schritt aus Wien anders. Der dortige Direktor André Stadler betonte im Gespräch mit dem ORF-Radio, er wolle gerade aus Artenschutzgründen weiter auf eine Namensgebung für seine Tiere setzen. „Die Tiere haben Namen, um zu zeigen, dass wir sie als Individuen wahrnehmen“, so Stadler. Die Zoowelt sei allerdings „divers“. In Wien hofft man derweil, dass die Diskussion um die namenlosen Tiere einen Beitrag zum Bewusstseinswandel in puncto Artenschutz liefern wird.

