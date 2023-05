Bier aus dem Seniorenheim: "Hellga" und "Hellmut" werden zu Kultgetränken

Dass der Craftbier-Rummel nicht auf hippe Szenebars beschränkt ist, zeigt der durchschlagende Erfolg eines Senioren-Brauprojekts in Wien.

Viel Zeit hat Herr Rieger-Bauer nicht. Immerhin ist unsere Redaktion an diesem Tag schon die zweite, die dem 82-Jährigen Fragen stellt. „Eben war das Zweite Deutsche Fernsehen da“, sagt der pensionierte Maler aus Wien. Das riesige Interesse der Medien an den Bier brauenden Seniorinnen und Senioren will einfach nicht abnehmen. Helmut Rieger-Bauer und sein Brauteam machen international Schlagzeilen, vom Bayerischen Rundfunk über die Agence France Press bis zum US-TV-Sender CBS Miami sind Journalistinnen und Journalisten ins „Haus Atzgersdorf“ gepilgert, einem Seniorenwohnheim im 23. Wiener Gemeindebezirk. Die Senioren sind mit ihrem Brauprojekt drauf und dran, Kultstatus zu erlangen.

Alles begann 2020, während der Corona-Pandemie. In der damals für Senioren besonders schweren Zeit dachten Mitarbeitende des Kuratoriums der Wiener Pensionistenwohnhäuser, zu dem auch das Haus Atzgersdorf gehört, über neue Wege nach, die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv und fit zu halten. Die Idee einer Kleinbrauerei wurde geboren. Im Keller des Wohnhauses wurde ein kleines improvisiertes Braustüberl eingerichtet, seitdem werkt dort ein Kernteam von vier Seniorinnen und Senioren jeden Donnerstag an ihren Kreationen. Sie brauen die Lagerbiersorten „Opa“ und „Oma“ und die beiden hellen Biersorten „Hellga“ und „Hellmut“, füllen sie in Flaschen und etikettieren – und liefern sie an die 30 weiteren Wohnhäuser des Kuratoriums sowie an 140 Standorte der PensionistInnenklubs der Stadt Wien aus.

Stolz auf ihr Bier: die Bewohner des Hauses Atzgersdorf mit (von links) Gustav Paier, 82 Jahre, Ingeborg Zeller, 89, und Helmut Riegerbauer, 82 Jahre. Foto: Hans Grasser, KWP

Das Abfüllen und Etikettieren hilft den Senioren, ihre Feinmotorik zu trainieren

Das alles erledigen die Senioren selbst, mit dabei ist aber immer auch Betreuungspersonal des Wohnhauses. Schließlich sind unter den braulustigen Senioren auch Demenzerkrankte. Meist beteiligt sich auch der braukundige Bereichsleiter des gastronomischen Managements des Kuratoriums, Robert Guschelbauer. Das Erfolgsprojekt erfülle in mehrfacher Hinsicht seinen Zweck, sagt er. Zum einen fördere die Arbeit in der Kleinbrauerei das Gemeinschaftsgefühl, bringe Erfolgserlebnisse und mache den Bewohnern großen Spaß. Das Abfüllen und Etikettieren helfe den Senioren zudem, ihre Feinmotorik zu trainieren – bei den teils weit über 80-jährigen Mitarbeitern besonders wichtig.

Über 140 Brautage und rund 15.000 Flaschen Bier sind seit Beginn des Projekts zusammengekommen. Freilich: Nicht allen Bewohnern schmeckt der allwöchentliche „Duft“ von Hopfen und Malz, der aus dem Kellergeschoss durch die Stockwerke des Wohnhauses zieht. Über mangelnde Teilnahme am gemeinsamen Brauen aber können sich die Projektverantwortlichen nicht beschweren, bestätigt auch die Presseabteilung der Wohnhäuser. Und vor allem: „Oma“, „Opa“, „Hellga“ und „Hellmut“ finden reißenden Absatz.

Und wann kommt das Bier aus dem Seniorenheim auf den freien Markt?

Weil die abgefüllten Flaschen eines Braugangs immer sofort vergriffen seien, entschlossen sich die betagten Brauleute zur Expansion. Mitte März wurde in Atzgersdorf eine neue Brauwerkstatt eingeweiht. Den Bierbrauern steht jetzt eine doppelt so große Fläche und ein zweiter Braukessel zur Verfügung, zudem gibt es einen Degustationsraum, den die Seniorinnen und Senioren für Feierlichkeiten nutzen können. Jetzt kann in Atzgersdorf doppelt so viel Bier gebraut werden als bisher. An der Wand wurden einige der Senioren in einem hippen Wandgemälde verewigt. Zudem können Ausflügler der PensionistInnenklubs zu Verkostungen empfangen werden. Senioren aus der Umgebung des Wohnhauses sind ebenso willkommen, heißt es aus dem Kuratorium. Das Projekt sei weltweit einzigartig, sagen die Wohnhausbetreiber.

Lesen Sie dazu auch

Gibt es ob des Erfolgs des Projekts Pläne, das Bier der Senioren auch auf den Markt zu bringen? Aktuell sei das nicht möglich, da der Fonds, mit dem das Projekt betrieben würde, nicht gewinnorientiert sei. Alles, was an Gewinnen erzielt würde, werde wieder investiert, heißt es seitens der Betreiber. Aber was nicht ist, könne ja noch werden.