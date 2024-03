Deutsche Paragliderin prallt in Tirol gegen Seilbahn und stürzt ab

Eine Frau aus dem Landkreis München kam am Wochenende beim Paragliden in Tirol ums Leben. Sie war gegen eine Seilbahn geprallt und abgestürzt.

Eine 65-Jährige aus dem Landkreis München startete am Sonntag gegen 11.05 Uhr mit ihrem Gleitschrim am Gipfel der Hohen Salve. Kurze Zeit später triftete sie aus bislang unbekannter Ursache ab und wurde in die dortige Seilbahn getrieben. Wie die Polizei berichtet, verhingen sich der Gleitschirm und die Fangleinen in den Seilen, die 65-Jährige blieb darunter hängen und stieß gegen eine bergwärts fahrende Gondel.

Zwei Personen, die sich darin befanden, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Weil sich die Gleitschirmkappe und die Fangleinen über die Seile gelegt hatten und nach bisherigen Ermittlungen die Fangleinen durch die fahrende Gondel durchtrennt wurden, stürzte die 65-Jährige in freiem Fall auf den Boden ab. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu.