Felsbrocken stürzt auf die Straße und verletzt zwei Menschen

Ein Felsbrocken stürzt im Land Salzburg auf die Straße, ein Auto kollidiert mit dem Gestein. Zwei Menschen werden verletzt, eine Kuh muss notgeschlachtet werden.

Ein Felsbrocken stürzte am Sonntagabend ab und landete auf der Straße auf die B162 in Österreich. Ein Auto kollidierte mit dem Gestein, die zwei Insassen wurden verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der schwerer Gesteinsbrocken im Gebiet von Abtenau etwa zehn Tonnen schwer.

Der 49-jähriger Autofahrer konnte mit seinem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen. Er krachte gegen den Fels. Der Mann und seine 47-jährige Ehefrau, die mit ihm im Auto saß, wurden mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Felssturz in Österreich wurden zwei Menschen und eine Kuh verletzt

Eine Kuh, die die beiden Landwirte in einem Anhänger mitführten, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Das Tier musste notgeschlachtet werden, wie der Sender ORF online berichtet. Ein Landesgeologe mache derzeit zerklüftetes Gestein für den massiven Felssturz verantwortlich. Die Gefahrenstelle sei nicht bekannt gewesen. Nun brauche es weitere Maßnahmen zur Absicherung des Geländes, erklärte der Landesgeologe dem ORF.

Lesen Sie dazu auch

Es gebe noch weitere Felsblöcke, die sich zwar nicht sofort lösen, aber doch mittelfristig herunterstürzen könnten. Ein Schutzzaun oder Sicherungsmaßnahmen direkt am Fels werden laut dem Landesgeologen notwendig sein. Nach mehrstündigen Räumungsarbeiten wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. (mit dpa)